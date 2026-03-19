Bugün arefe, yola çıkmalar başladı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 19 Mart 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 19 Mart 2026 perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere sorumluluğumuz altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

Eceabat-Abide yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı Yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaktadır.

Uşak-Sivaslı yolunun 5-6.km.leri arasında Hızlı Tren Üst Geçit Köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32.km.sinde YHT Projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı çalışması nedeniyle ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Göksun-Elbistan yolunun 22-48.kmleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Alanya yolunun 14-15.km.leri arasında (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 1.km.sinde (Forum AVM Mevkii) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.