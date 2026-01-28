  • İSTANBUL
Kedi 250 km yol kat etti: Evine şaşırtıcı dönüş yaptı
Dünya

Kedi 250 km yol kat etti: Evine şaşırtıcı dönüş yaptı

Fransa’da kaybolan kedi Filou, 9 Ağustos’ta 250 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonundan kaybolduktan aylar sonra mucizevi bir şekilde evine sadece 1,5 kilometre uzaklıktaki bir kasabada bulundu.

Fransa'nın Herault bölgesindeki Olonzac kasabasında yaşayan Patrick ve Evelyne Sire çifti, kedileri Filou'nun 9 Ağustos 2025'te İspanya'nın Maçanet de la Selva kentindeki Fransız sınırına yakın ve evlerinden yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonunda verdikleri mola sırasında karavanın açık bir penceresinden atladığını söyledi.

Patrick Sire, takip eden günler ve haftalar boyunca iki kez akaryakıt istasyonuna geri döndüğünü, ancak bölgedeki hiç kimsenin kayıp kedilerine dair herhangi bir iz görmediğini söyledi.

‘UMUDUMUZU YİTİRMEYE BAŞLAMIŞTIK’

Çift, aylar geçtikçe umutlarını yitirmeye başladıklarını, ancak 9 Ocak'ta evlerine yaklaşık 1.5 km mesafedeki Homps kasabasında yaşayan bir kadından telefon aldıklarını anlattı. Kadın, Filou'nun bulunduğunu bildirdi.

MİKROÇİP TARAMASIYLA TESPİT EDİLDİ

Kadın, Aralık ayından bu yana kediyi dışarıda beslediğini, çok zayıf olduğunu ve öksürdüğünü söyledi. Bunun üzerine kediyi yerel bir veterinere götürdü. Burada yapılan mikroçip taraması, kedinin Filou olduğunu doğruladı.

Patrick Sire,Filou bize ulaşmak için onca yolu kat etti. Ama bunu nasıl yaptı? Otoyolu mu takip etti? Kasabalardan mı geçti? Nehirleri mi izledi? Asla bilemeyeceğiz.

