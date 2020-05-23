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Spor

Keçiörengücü’nde idmanlar hız kesmeden devam ediyor

Keçiörengücü, lige verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 20:01:35 -
Keçiörengücü’nde idmanlar hız kesmeden devam ediyor

Keçiörengücü, lige verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Mor menekşeler, Aktepe Stadı’nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, yağmur altındaki idmana ısınma hareketleri ile başlayıp aerobik parkur çalışması ile devam etti. Kondisyon ağırlıklı geçen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Keçiörengücü, TFF 1. Lig hazırlıklarına devam edecek.

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