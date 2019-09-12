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"Keçiörengücü maçını almak zorundayız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer:"Sahanın hangi şartlarda olduğu bizim için bahane değil. Bunların hepsi futbolun içinde olan şeyler. Bunlar bizim için bahane değil ve maçı almak zorundayız"

12 Eylül 2019 Perşembe 20:21
"Keçiörengücü maçını almak zorundayız"

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Keçiörengücü maçına ilişkin, "Sahanın hangi şartlarda olduğu bizim için bahane değil. Bunların hepsi futbolun içinde olan şeyler. Bunlar bizim için bahane değil ve maçı almak zorundayız." dedi.

Muzaffer Bilazer, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bir haftadır aile ortamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Geçen hafta Sivasspor ile yaptıkları hazırlık maçında takımın iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Bilazer, şöyle konuştu:

"Bu tarz maçlara ihtiyacımızı var. Özellikle iyi ve güçlü takımlarla mücadele etmemiz ritim yakalama anlamında önemli. Bizim için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Yeni futbolcularımızı gördüğümüz gibi eski oyuncuların da performanslarının giderek artırdığını gördük."

Bilazer, hafta sonu Ankara'da oynanacak Keçiörengücü maçının çok zor bir maç olacağını işaret ederek, takımın yaklaşık bir buçuk yıldır sahasında mağlup olmadığını belirtti.

Bazı futbolcuların performanslarını yukarı seviyeye çekebildikleri zaman güzel maçlar çıkaracaklarını aktaran Bilazer, şunları kaydetti:

"Maçın suni çimde olması, stadın küçük ve maç saatinin erken olması bizi zorlayacak etkenler gibi görünüyor ama hangi şartlarda olursak olalım Erzurumspor'un istediği skoru alma gibi bir zorunluluğu var. Sahanın hangi şartlarda olduğu bizim için bahane değil. Bunların hepsi futbolun içinde olan şeyler. Bunlar bizim için bahane değil ve maçı almak zorundayız. O yüzden antrenmanlarımızı suni çimde yapıyoruz"

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:21
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Muzaffer Bilazer

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