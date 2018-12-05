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Keçiörengücü-Galatasaray maçından notlar

- Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 2. Lig takımı Keçiörengücü ile karşılaşan Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı- Sarı-kırmızılılarda cezası biten Garry Rodrigues, ilk 11'de görev yaptı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:33
Keçiörengücü-Galatasaray maçından notlar

ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü'ne konuk olan Galatasaray, genç futbolcuların da yer aldığı yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Keçiörengücü karşısında, ligde daha az süre alan ve genç oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, kupa maçında, Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk 11'ine göre 9 değişiklikle sahaya çıktı.

Savunma oyuncuları Maicon Roque ve Ahmet Çalık, hem derbi hem de kupada ilk 11'de görev yapan futbolcular oldu.

Terim, cezasını tamamlayan Garry Rodrigues'i de ilk 11'de görevlendirdi. Rodrigues, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylar nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Galatasaray'ın ilk 11'ini İsmail Çipe, Gökay Güney, Maicon, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Rodrigues ve Muğdat Çelik oluşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Batuhan Ahmet Şen, Mariano Filho, Selçuk İnan, Henry Onyekuru, Recep Gül, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Yuto Nagatomo ve Sefa Özdemir yedek soyundu.

Cezalı futbolcular Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Ryan Donk ile sakatlığı bulunan Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra Fernando Muslera, Ozan Kabak, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ve Eren Derdiyok Ankara'ya getirilmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Terim, stadın hemen yanında sahayı gören Keçiörengücü idari binasından maçı takip etti.

Müsabakada, sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.

Öte yandan, Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e tepki göstererek "Demirören istifa" tezahüratında bulundu.


- Keçiörengücü 13 maçtır yenilmiyor


Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı ağırlayan Keçiörengücü, 15 haftası geride kalan TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, son 13 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son 5 maçını kazanan Keçiörengücü, kupada 4. turda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyerek 5. tura yükselmişti.

- Zemin sentetik çim


Karşılaşma, zemini sentetik çim olan Aktepe Stadı'nda yapıldı.

Taraftarlar müsabakaya ilgi gösterirken, yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli stadın tribünleri büyük oranda doldu.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:33
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Keçiörengücü
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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