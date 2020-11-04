Keçiören'deki 513 park kışa hazır

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, ilçe genelindeki 513 adet parkı ağaçlar ve kış çiçekleriyle donatarak kışa hazırladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki tüm parkların kışa hazır hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldikleri günden beri Keçiörenli vatandaşın sosyalleşme alanı olan parkları revize ederek yeşillendirme çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Parkların temizliği ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini aktaran Altınok, yeni park yapım ve mevcut parkların revize çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlçemizdeki 513 parkın 31 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 184 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan 35 nokta ile orman alanı olan 5 bölgeyi yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık."





- "Belediye tarafından yaptırılan en fazla park Keçiören'de"





Turgut Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de bulunduğunu belirterek, "İlçemizdeki 513 parkımızın tamamını kış çiçekleri ve ağaçlarla buluşturarak her bir parkımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduk. İlçemizde kırık, dökük harabe bir park bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir yılda ilçedeki park ve bahçelere 2 milyona yakın çiçek dikimi yaptıklarını bildiren Altınok, 120 binden fazla fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Altınok, "Bu kış için ise park ve bahçelerimize 80 bin menekşe dikimi yapıyoruz. Ayrıca, dikimi yapılan her bitki için kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.