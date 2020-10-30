Keçiören'de 3 günlük Cumhuriyet kutlaması

İSTANBUL (AA) - Keçiören’de Azerbaycanlı sanatçı Azerin konseriyle 27 Ekim’de başlayan Cumhuriyet coşkusu 29 Ekim’de gece geç saatlere kadar devam etti.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Keçiören Belediyesi tarafından 29 Ekim’de düzenlenen Cumhuriyetin ilanının 97’nci yılını kutlama etkinlikleri Kalaba Kent Meydanı’nda klasik otomobillerin sergilenmesi ile başladı.



Meydandaki Atatürk büstüne çelenk konularak devam eden kutlamada Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un öncülüğünde klasik araçlarla ilçede konvoy düzenlendi.



Açıklamada kutlama etkinliğindeki konuşmasına yer verilen Altınok, "Genç yaşta vatan için çalışmaya başlayan, mandayı kabul etmeyen, Türk milleti esareti kabul etmez, Türk eğilmez ve bükülmez, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek Milli Mücadele’yi başlatan büyük önder, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



Altınok, şunları kaydetti:



"Türkiye gerek nüfus anlamında gerekse coğrafya olarak Türkiye’den büyüktür. Sınırları Edirne’den başlayıp Kars’ta sonlanmaz. Tanrı dağları, Altaylar, Başkurt, Çuvaş, Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar diyerek uzayıp giden yerlerde Türk nüfusu, yani gönül coğrafyamız vardır. Altaylar’dan ve Tanrı dağlarından süzülerek Anadolu’nun bağrına gelen alperenlerimizi, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mertçe savaşarak bizlere dünyanın en güzel coğrafyasında kanla çizilmiş olan cennet parçası bir vatan bıraktılar. Bayrağımız şehidimizin kanı ile sulanmış mübarek bir bayraktır. Bayrağımız; ikbalimiz, istikbalimiz, hürriyetimiz, namusumuz, dinimiz ve şerefimizdir. Rabbim bayrağımızı ebediyete kadar payidar etsin. Minarelerden ezanlarımız dinmesin."







- "Şu an geldiğimiz noktada mevzubahis vatandır"





Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına da değinen Altınok, şunları aktardı:

"Macron, Türkiye’nin büyüdüğünün ve geliştiğinin farkında. Bu nedenle de aklını Türkiye ile bozmuş. Diyor ki, 'Siz Suriye’ye asker çıkarmayın.' 911 kilometre sınırıyla Suriye bizim komşumuz ve PKK orada kol geziyor. Peki, senin ne işin var Macron, Suriye’de? 'Libya’ya karışma' diyor. Libya bizim gönül coğrafyamızın bulunduğu Türk nüfusunun olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir ülke. 'Doğu Akdeniz’de petrol arama' diyor, senin sınırın bile yok, senin ne işin var orada? 'Karabağ’a karışmayın' diyor, senin ne işin var Karabağ’da? 'Bizim Türkiye ile meselemiz yok, Recep Tayyip Erdoğan ile meselemiz var' diyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız devletimizin ve milletimizin milli menfaatlerini koruyan, onların sömürü düzenini bozan şahin bir politik izliyor. Atatürk, 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' diyor. Şu an geldiğimiz noktada mevzubahis vatandır. Bugün ve yarınlar için büyüyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve ona sahip çıkacağız. Türkiye eski Türkiye değil. Savaş gemisini, tankını, İHA ve SİHA’sını yapan, insansız denizaltı ve savaş uçağını yapmaya başlayan bir ülkedir. Tüm bunların yapımında emeği ve katkısı bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza da destek olmalıyız."







- Altınok Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak üzere ilçeyi gezdi





Öte yandan Başkan Altınok, konuşmasının ardından üstü açık otobüsle Keçiörenlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak üzere ilçeyi gezdi.

Akşam saatlerinde ise Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği konserine katıldı.

