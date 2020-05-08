  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Keçiören Belediyesi'nden Anneler Günü ödülü

Keçiören Belediyesi hesabından paylaşılan gönderiye en iyi yorumu yapan 20 kişi Keçiören Belediyesi Edebiyat Jürisi tarafından seçilerek ödüllendirilecek - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, hakkın rahmetine ulaşmış olan bütün annelerimize Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:34:29 -
Keçiören Belediyesi'nden Anneler Günü ödülü

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Instagram hesabından paylaşılan Anneler Günü gönderisine, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin ödüllendirileceğini duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklama ile hem Anneler Günü'nü kutlayan hem de ödül duyurusu yapan Başkan Altıonok, "Karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarılan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV), 'Cennet annelerin ayağının altındadır.' buyuruyor. Anamız, babamız varsa onların duası ve Allah'ın rızası cennetin kapılarını açan veya cennetin kapılarını kapatan bir maneviyata sahiptir." ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, Keçiören'de her yıl canlı çiçek dağıtım etkinliği ve konserlerle kutlanan Anneler Günü için bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Instagram'da kurumsal sosyal medya hesabını (keciorenbelediyesi06) devreye soktuklarını bildirdi.

Vatandaşların, mesajlarını ulaştırabilmeleri için 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü'nden 4 gün önce paylaşılan gönderiye yorum yapmaları gerektiğini belirten Altınok, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin Keçiören Belediyesi Edebiyat Jürisi tarafından seçileceğini ve bu kişilere hediye verileceğini aktardı.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutlayan Başkan Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı:

Bizi yetiştiren bütün analardan Allah razı olsun. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu'dur. Anadolu, analar diyarıdır, bu coğrafya aynı zamanda yiğitliğin timsalidir. Analarımız devletimizin ve devletimizin kurtuluşunda, cumhuriyetimizin kuruluşunda cephe gerisinde lojistik destek sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, hakkın rahmetine ulaşmış olan bütün annelerimize Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı