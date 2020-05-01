Keçiören Belediyesi meydan projesini hızlandırdı

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye'de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projemiz, ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı 'Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı' projesidir. Dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören'e kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzunun yer alacağı 400 araçlık otopark projesiyle birlikte "Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı" projesinin de inşaat çalışmaları hızlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Türkiye'de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu projemiz, ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı 'Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı' projesidir. Dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören'e kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nın, iç donanımı ve dışarıdan görünüş bakımından dünyada bulunan ünlü meydanlarla yarışacağını bildirdi.

Turistik açıdan da Keçiören'in vizyonunun ortaya konulacağını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Meydan projemizi tamamladığımızda burası vatandaşlarımızın dinlenmek ve eğlenmek için en önemli uğrak noktalarından birisi haline gelecek. Meydanımız, estetik görünüşü ve büyüklüğü itibarıyla da ilçemizi ziyaret eden turistleri kendisine hayran bırakacak. Müzik, ışık ve ses gösterisinin yapılacağı meydanımızda yer alan havuzda toplam 54 adet dalgıç pompası yer alacak. Bunlardan 28'i platformda bulunan kuru havuzda, 26'sı ise alt kısımdaki havuzda faaliyet gösterecek.

Havuzun üzerinde de 30 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu yer alacak. Bu yürüyüş yolunda da vatandaşların altında yürüyebileceği 8 adet su atış sistemi yer alacak. Müzikli dans oyunlarının da yapılacağı havuzumuzda suyun görsel şölenini renklendirmek için 115 adet kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) aydınlatmamız yer alacak."













