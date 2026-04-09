Keçiler uçurumda mahsur kaldı! 3 saatlik kurtarma operasyonu
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli İzmit'te yabani hayvandan ürken 15 keçi ve oğlak, kaçtıkları sarp kayalıklarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, yağışlı hava ve kaygan zemine rağmen 3 saat süren çalışmayla hayvanları bulundukları yerden kurtardı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uçurum kenarında zorlu anlar yaşandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit’e bağlı Sarıhocalar köyü hayvan barınağı üzerindeki eski taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Necdet Duru’ya ait 15 keçi ve oğlak otlandığı sırada, yabani hayvanlardan ürkerek sarp kayalığa kaçtı. Çoban, hayvanların mahsur kaldığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Metrelerce yüksekte zorlu görev

Önce bazı keçileri, uçurumun kenarından yakalamaya çalışan ekipler, daha sonra vinç sistemini devreye soktu. İtfaiye görevlisi halatla bağlanarak yağışlı hava ve ıslak zemine rağmen metrelerce yüksekten keçilerin bulunduğu yere inmeye başladı. 15 keçi ve oğlak, zorlu doğa şartları karşısında 3 saat çalışma ile kurtarıldı. Yara almadan kurtarılan keçi ve oğlaklar yapılan kontrolün ardından sahibine teslim edildi.

Ramazan ayında doğaya yazık ettiler! Yaban hayatına darbe vurup keçiyi yaraladılar!
