Keçiboynuzunu suya atıp 2 ay için! Şifa bulun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, su, süt veya yoğurda atılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi. Buna benzer yapılan çalışmalar, keçiboynuzunun kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiğini gösteriyor” dedi.

Keçiboynuzunun, içeriğindeki çözünmez posa, polifenoller ve taninler sebebiyle sağlık açısından birçok olumlu etkisinin olduğunu belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, özellikle de antioksidan özelliği sayesinde kalp-damar sağlığı için faydalı olduğunu söylüyor.

Keçiboynuzunun faydalarını sıralayan Gence, şunları söyledi:

Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir minerallerinden zengin olan keçiboynuzunun, toplam posa miktarı da yüksek oranlarda seyrediyor. Çözünür ve çözünmez posa içeriği dışında iyi bir kalsiyum kaynağı da olan keçiboynuzunun özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından tüketilmesi daha da önem taşıyor. Kadınlarda ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan keçiboynuzu, çocukların kemik gelişiminde de kalsiyum depolarını doldurmaya yarıyor.

Keçiboynuzunu suya atıp 2 ay iç! Şifa bul

2 Ay boyunca düzenli tüketenlerde…

Kalp-damar sağlığını koruyucu özelliğe sahip keçiboynuzu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Diyetisyen Gözde Gence, kan kolesterol düzeyi ve keçiboynuzu ile ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçlarını aktardı. Gence, “Kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada kan kolestrol düzeyi ve LDL kolestrolü üzerine olumlu sonuçlar elde edildi. Yapılan çalışma gereği, kan kolesterol düzeyi normalin üzerinde olan kişiler 2 ay boyunca çiğ şekilde 10 gram keçiboynuzu unu tüketti. Su, süt veya yoğurda atılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi. Buna benzer yapılan çalışmalar, keçiboynuzunun kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiğini gösteriyor” dedi.

“Keçiboynuzu bağırsakları süpürüyor”

Diyetisyen Gözde Gence, LDL kolestrol ve total kolestrolü düşürmeye yardımcı olduğundan dolayı hiperlipideminin azalmasını sağlayan keçiboynuzunun, kanı temizleme özelliği olduğunu ve damar tıkanıklığı riskini azalttığını da sözlerine ekledi. Sağlığa yararlı bitkilerden keçiboynuzunun içeriğinde bulunan çözünmez posa, bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkiler sağlıyor. Vücuttaki suyun tutulmasını sağlayarak bağırsak içinde besinlerin hareketini etmesine yardımcı olan keçiboynuzu, sindirilemez bir özelliği olması nedeniyle bağırsakların süpürgesi görevini görüyor, dışkıya yumuşaklık ve hacim kazandırarak kabızlığı önlüyor. Diyetisyen Gözde Gence, süte kakao yerine keçiboynuzu unu konularak tüketilmesini öneriyor.

“Öksürük tedavisinde kullanılıyor”

Keçiboynuzunun sindirim sistemi ve kalp-damar sağlığının yanı sıra başka faydaları da bulunuyor. Diyetisyen Gözde Gence bu faydaları, “Yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığına önemli faydaları bulunuyor, balgam söktürücü özelliği ile öksürük tedavisinde kullanılıyor, akciğerleri temizliyor, sigaranın oluşturduğu hasarı azaltmaya çalışıyor. Antioksidan özelliği ile kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Alerjik hastalıklara, astım ve bronşite iyi geliyor. Antioksidan içeriği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösteriyor” şeklinde sıraladı.

Keçiboynuzu nedir?

Keçiboynuzu, baklagiller familyasına ait, tatlı ve oldukça sert bir bitki çeşidini oluşturuyor. Yetişme koşulları ve yapısı itibarıyla meyve sınıfında yer alan bu bitki, Türkiye’de ağırlıklı olarak Anadolu’nun güney kesimlerinde yetişiyor. Akdeniz Bölgesi’nde keçiboynuzu bitkisine çalı veya ağaç formuyla yabani koşullarda da rastlanabiliyor. İçerdiği güçlü bileşenler ve çok yönlü kullanım imkanlarıyla bu meyve, bilhassa da ekonomik gelir amaçlı tarımda büyük bir değer taşıyor.

Keçiboynuzu faydaları

Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır. Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkilidir. Balgam söktürücüdür, bu sayede öksürüğü azaltır. Bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkiler sağlar, kabızlığı önler.

Keçiboynuzu tozu ne işe yarar?

Keçiboynuzu tozu vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. İştah açıcı bir etki oluşturduğu biliniyor. Kansızlık sorununun çözümünde yardımcı oluyor. Cinsel isteği artırma özelliği sayesinde doğal bir afrodizyak olarak da değerlendirilebiliyor.