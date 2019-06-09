Keçiboynuzu nedir? Neden keçiboynuzu tüketmeliyiz?

Akdeniz bölgesinde yetişen keçiboynuzunu genellikle pekmez olarak tüketiriz. Dut ya da üzüm pekmezine kıyasla daha yararlı olduğu belirtilen keçiboynuzunu ayrıca toz olarak da tüketiliyor.

İşte, keçiboynuzunun yararları:

Anti-kanser ürünü

Yapılan araştırmalar keçiboynuzunun anti-kanser gıdalar arasında yer aldığını ortaya koydu. Keçiboynuzunun özellikle meme ve prostat kanserine karşı koruyucu olduğu biliniyor.

Diyabet hastaları için önemli

Keçiboynuzu tatlı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu lezzetli gıdayı diyabet hastaları çikolata krizlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilir. Elbette ölçüyü kaçırmamak kaydıyla.

Sindirim sistemi için önemli

Lif kaynağı olan keçiboynuzu sağlıklı sindirim sisteminin anahtarıdır.

Kilo vermeye yardım eder

Keçiboynuzu iştah kontrolü için son derece faydalıdır. Diyet yapanlar için son derece faydalıdır.

Kalsiyum kaynağı

Keçiboynuzu kalsiyum yönünden zengindir ve güçlü kemikler için son derece önemlidir.

İshali durdurur

Keçiboynuzu ilaç sanayinde de kullanılan bir ürün. İshal durumunda tüketildiğinde sorununuzu hızlıca çözecektir.

Kafein içermiyor

Son dönemde sıklıkla tüketilmeye başlanan keçiboynuzu çayı kafein içermiyor.

Keçiboynuzu nasıl tüketilir?

Aktarlardan kolaylıkla bulabileceğiniz keçiboynuzunu dilerseniz kuru meyve şeklinde, pekmez ya da toz şeklinde tüketebilirsiniz. Keçiboynuzu tozunu yemeklerinize, yoğurtlarına hatta kahvelerinize ekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz keçiboynuzu tozuyla lezzetli kek ve kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz.