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Keçi hırsızlığına 2 tutuklama

Aydın'da bir ahırdan 8 tane keçiyi çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:26
Keçi hırsızlığına 2 tutuklama

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki ağıldan 8 keçi çaldıkları belirlenip, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Tombak'ın ağılından 18 Kasım günü sabaha karşı 8 keçi çalındı. Keçilerinin çalındığı fark eden Tombak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Tombak'ın komşularının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, sabah saatlerinde araçla gelen S.U. ve E.E. olduğunu belirledi. İkili, evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. S.U. ve E.E., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Çalınan keçiler ise ağıllarında bulunup, tutanakla Mustafa Tombak'a teslim edildi. S.U. ve E.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:26
  1. Aydın
  2. hırsızlık
  3. keçi hırsızlığı
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