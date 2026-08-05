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Aktüel Kebir Süt'ün kurucusu Hacı Avni Karadeniz Hakk'ın rahmetine kavuştu
Aktüel

Kebir Süt'ün kurucusu Hacı Avni Karadeniz Hakk'ın rahmetine kavuştu

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Kebir Süt'ün kurucusu Hacı Avni Karadeniz Hakk'ın rahmetine kavuştu

Türkiye'nin köklü süt ve süt ürünleri markalarından Kebir Süt'ün kurucusu, Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kurucusu ve iş dünyasının saygın isimlerinden Hacı Avni Karadeniz, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve üretime olan bağlılığıyla örnek bir hayat süren Hacı Avni Karadeniz, Karadeniz Bölgesi'nde süt ve süt ürünleri sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlamış, yıllar boyunca oluşturduğu değerlerle Kebir markasının bugünlere ulaşmasında öncü rol üstlenmiştir.

Üretimi, kaliteyi ve güveni esas alan yaklaşımıyla yalnızca bir marka değil, nesiller boyu yaşayacak güçlü bir miras bırakmıştır.

Merhum Hacı Avni Karadeniz'in vefatı, ailesi başta olmak üzere Kebir ailesini, iş dünyasını ve kendisini tanıyan herkesi derin bir üzüntüye boğmuştur.

Cenaze namazı, 06 Ağustos 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip Vakfıkebir Merkez Yeni Camii'nde kılınacak; ardından Caferli Mahallesi Aşağı Camii yanındaki aile kabristanlığına defnedilecektir.

 

Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. olarak; kurucumuz, kıymetli aile büyüğümüz Hacı Avni Karadeniz'e Allah'tan rahmet, başta Karadeniz ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve iş dünyasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Kebir Süt)

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