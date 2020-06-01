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Aktüel

Kdz. Ereğli’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ın Kdz.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 21:22:39 -
Kdz. Ereğli’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde bir kişinin bahçesinde 15 kök kenevir, evinde ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı köyü Göliçi Mahallesi’nde izinsiz kenevir eken A.B.’nin (73) evine Jandarma İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından baskın yapıldı. Evin bahçesinde yapılan aramada 15 kök kenevir bitkisi, evde ise 1 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çift kırma ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli A.G. yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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