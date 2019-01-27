Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Karaman'da, Kazımkarabekir Belediyesi Kültür Sitesi Salonu'nda düzenlenen Kazım Karabekir'i Anma Programı'na katıldı.

Bakan Kurum 15 Temmuz'dan bahsettiği sırada salonda kendisini dinleyenlerden Kazım Karabekir'in torunlarından Ferhan Ayasbeyoğlu, söz alarak Bakan Kurum'a "Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum da "Biz 15 Temmuz’da vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir." sözleriyle karşılık verdi.

Vatandaşlardan büyük tepki

Salondaki dinleyiciler Bakan Kurum'a alkışlarıyla destek verirken, bazı vatandaşlar da "O torunuysa, biz de manevi torunuyuz." şeklinde slogan attı.

Ayasbeyoğlu salondan çıkarken kendisine tepki gösteren vatandaşlarla da tartıştı ve "ayıp ya, dedem için buradasınız" diyerek salondakileri şaşkına çevirdi.