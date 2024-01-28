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Aktüel Kazım Karabekir Paşa anılıyor
Aktüel

Kazım Karabekir Paşa anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-28 10:30:00 -
Kazım Karabekir Paşa anılıyor

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu’da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla “Şark Fatihi” unvanıyla anılan asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, ölümünün 76. yılında anılıyor.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Kazım Karabekir, aslen Karaman’ın Karabekir ilçesinden olan Osmanlı Ordusu subaylarından Mehmet Emin Paşa ile Havva Hanım’ın 5 erkek çocuğundan biri olarak 23 Temmuz 1882’de İstanbul Kocamustafapaşa’da dünyaya geldi. Kuleli Askeri İdadisi’nde öğrenim gören Karabekir, 1902’de Harbiye Mektebi’ni bitirdi. 1905’te de Erkan-ı Harbiye’den yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Karabekir, bu dönemde İƫ hat ve Terakki Cemiyeti’nin Rumeli ‘de teşkilatlanmasında önemli rol oynadı.

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