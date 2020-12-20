Kazı çalışması süren Smyrna Antik Tiyatro'da konser düzenleme hedefi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Smyrna Antik Kentindeki kazılarda tiyatro bölümünün ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında burada bir konser düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Soyer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye arasındaki protokol kapsamında kazı çalışmaları süren Smyrna Antik Kentini ziyaret ederek Kazı Heyeti Başkanı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç Soyer, M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 4. yüzyıla kadar antik kentin sosyokültürel merkezi konumunda olan tiyatronun 21 bin izleyici kapasitesiyle Akdeniz’in en büyüklerinden biri olduğunu, kazı çalışmalarıyla yaklaşık bin 500 yıllık uykusundan uyandığını ifade etti.

Tiyatronun İzmir Körfezini görecek şekilde inşa edilmiş olmasının görkemini artırdığını belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Kemeraltı-Agora-Kadifekale rotası için antik tiyatronun gün yüzüne çıkması çok önemli. İzmir, yeni bir Efes kazanacak. Agora ve antik tiyatro, bu kentin kimliğine ve bilinirliğine çok büyük katkı yapacak. Amaçlarımızdan biri de 29 Ekim 2023'te Kadifekale Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyetimizin 100. yılını olağanüstü bir konserle kutlamak. Süreç tamamlandığında İzmir, tarih ile estetiğin buluştuğu bir gösteri alanına daha kavuşacak."

Çalışmalarda son olarak tiyatronun üç kademeli izleyici bölümünün doğu tarafındaki 16 oturma sırasıyla sahne binasındaki bazı bölümlerin ortaya çıkarıldığını kaydeden Soyer, oyunların sergilendiği sahne platformundaki kazıların da hızla sürdüğüne dikkat çekti.



