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Kazdağlarında orman yangını çıktı

Kazdağları’nda çıkan orman yangını ekiplerin mücadelesiyle büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 04:52:00 -
Kazdağlarında orman yangını çıktı

Verilen bilgiye göre, Kazdağları’nda Balıkesir Edremit’in Hacıarslanlar Mahallesi Köpek Çiftliği mevkiinde saat 23.10 sıralarında oldu. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve Edremit Belediyesi ekipleri ihbar üzerine hızla bölgeye ulaştı.

Yangın şiddetli rüzgara rağmen anında söndürüldü. Yangında 0.5 hektarlık alan zarar görürken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma açtı.

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