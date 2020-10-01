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Aktüel Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı
Aktüel

Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:50:57 -
Kazazedelere ilk müdahaleyi kazaya karışan diğer aracın hemşire sürücüsü yaptı

ADANA(AA) - Adana'da devrilen otomobildeki yaralılara kazaya karışan diğer aracın hemşire olan sürücüsü müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, hemşire Funda Coşkun yönetimindeki 01 FIF 28 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Eyüp Tıraş idaresindeki 01 GM 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Tıraş yönetimindeki otomobil devrildi.

Devrilen otomobildeki iki yaralıya ilk müdahaleyi, kazaya karışan diğer aracın sürücüsü hemşire Coşkun yaptı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırıldı.


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