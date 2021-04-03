Kazaya böyle davetiye çıkardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi yatarak tek eliyle motosiklet kullandı. O anlar bir araç sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Motosikletin üzerinde yatarak seyreden kişinin tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Görüntülerde, motosikletin üzerine yatan kişinin şerit değiştirerek trafikte ilerlediği, motosikletin direksiyonunu sağ eliyle tutan kişinin sol elinin de boşta olduğu görünüyor.