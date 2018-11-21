Kazanan taraftar oldu! Pazartesi maçları kaldırıldı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yapılmaya başlanan ve taraftarların büyük tepki gösterdiği pazartesi maçları artık tarih oldu. Bundesliga yönetimi gelen tepkilerin üzerine pazartesi maçlarını kaldırma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezondan 2020/21'e kadar her sezon 5 maçın pazartesi günü oynanması planlanmıştı ve taraftarlar bu durumu protesto etmişti. 2021/22 sezonundan itibaren pazartesi günü maçları artık oynanmayacak.

Sahaya tenis topu atıldı

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig arasında oynanan sezonun ilk "pazartesi maçı"nda büyük tepki gelmişti. 19 Şubat 2018'de oynanan maçta ev sahibi ekip taraftarları sahaya tuvalet kağıdı ve tenis topu atarak bu kararı veren Bundesliga yönetimini protesto etmişti. (Fanatik)