THY- Banjul
0553 313 94 23

Kazanan taraftar oldu! Pazartesi maçları kaldırıldı

Almanya'da Bundesliga yönetimi taraftarların tepkisi nedeniyle pazartesi maçlarını kaldırdı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:29
Kazanan taraftar oldu! Pazartesi maçları kaldırıldı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yapılmaya başlanan ve taraftarların büyük tepki gösterdiği pazartesi maçları artık tarih oldu. Bundesliga yönetimi gelen tepkilerin üzerine pazartesi maçlarını kaldırma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezondan 2020/21'e kadar her sezon 5 maçın pazartesi günü oynanması planlanmıştı ve taraftarlar bu durumu protesto etmişti. 2021/22 sezonundan itibaren pazartesi günü maçları artık oynanmayacak.

Sahaya tenis topu atıldı

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig arasında oynanan sezonun ilk "pazartesi maçı"nda büyük tepki gelmişti. 19 Şubat 2018'de oynanan maçta ev sahibi ekip taraftarları sahaya tuvalet kağıdı ve tenis topu atarak bu kararı veren Bundesliga yönetimini protesto etmişti. (Fanatik)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:29
  1. Almanya
  2. Bundesliga
  3. Eintracht Frankfurt
  4. RB Leipzig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egzamayı daha çok gıda alerjisi alevlendiriyor
    1. Egzamayı daha çok gıda alerjisi..
    2. Avni Özgürel: En büyük problemimiz..
    3. Tayland'da "Turkiye’nin Renkleri"..
    4. Her mevsim hercailerindir, ortancalar..
    5. Haberler emniyeti harekete geçirdi!..
    6. Bulgaristan Yunanistan’ın 190 bin kara..
    7. "15 Temmuz, Türkiye'nin haritadan..
    8. Avusturya’da anaokulu öğrencilerine..
    9. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    10. Elma sirkeli suya övgü!
    11. "Trump, Suudi Arabistan'ın değerlerini..
    12. Yelken: TYF Atatürk Kupası Yarışları
    13. Egzamadan beteri dışlanma ve alaya..
    14. Kazanan taraftar oldu! Pazartesi..
    15. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    16. Deli bal en fazla 1 çay kaşığı
    17. Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı
    18. Soner Yalçın kafayı çıkarttı: Türkçe..
    19. Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    20. ABD'den küstah hamle! Türkiye'den..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!