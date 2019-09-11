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"Kazanan taraf olmak istiyoruz"

- Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Konyaspor maçının zorluk derecesini biliyoruz ama sahamızda oynuyoruz, kazanan taraf olmak istiyoruz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:54
"Kazanan taraf olmak istiyoruz"


DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Konyaspor maçının zorluk derecesini biliyoruz ama sahamızda oynuyoruz, kazanan taraf olmak istiyoruz." dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıklarını, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İldiz, Konyaspor maçında kazanan taraf olmak istediklerini kaydetti.

Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirten İldiz, "Birinci etabı istediğimiz gibi bitirdik gibi düşünüyorum ama tabii ki çok zorlu ikinci bir etap başlıyor. Bunların başlangıcı ise Konyaspor maçı. Konyaspor, belli bir futbol ve oyun anlayışı olan bir takım. Ancak bizim de belli bir oyun anlayışımız var. Gerçekten enteresan ve çok zor bir müsabaka olacak. Ama tabii ki sahamızda oynuyoruz, iyi bir gidişatımız var. Bu iyi gidişatı da sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda genel eksiklerimizi gidermek için geçen haftadan bu yana milli maç arası yoğun çalıştık." diye konuştu.

İldiz, seyircilerine her zaman olduğu gibi çok güvendiklerini dile getirerek, "Her zaman stadı doldurdular ve çok iyi desteklediler. Konyaspor maçının zorluk derecesini biliyoruz ama sahamızda oynuyoruz, kazanan taraf olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yücel İldiz, Göztepe maçında kırmızı kart gören Tiago Lopes ve sakatlığı süren Kibong Mbamba'nın bu karşılaşmada yer alamayacağını da sözlerine ekledi.

İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik çalışma yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:54
  1. antrenman
  2. SÜPERLİG
  3. Yukatel Denizlispor

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