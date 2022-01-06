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Gündem Kazakistan uçuşları iptal mi edildi? Kazakistan'a Türkiye'den uçak yok mu?
Gündem

Kazakistan uçuşları iptal mi edildi? Kazakistan'a Türkiye'den uçak yok mu?

Kazakistan uçuşları ne zamana kadar yapılmayacak? Kazakistan’da sular durulmuyor. Yaşanan olaylar sebebiyle THY’den Kazakistan uçuşlarına ilişkin açıklama geldi. Kazakistan uçuşları ne zamana kadar yasak?

Yeniakit Publisher
2022-01-06 21:04:00 - 2022-01-06 21:05:47
Kazakistan uçuşları iptal mi edildi? Kazakistan'a Türkiye'den uçak yok mu?

Kazakistan’da sular durulmuyor. Ülkedeki karışıklık sebebiyle THY uçuşları iptal etme kararı aldı.

Kazakistan uçuşları iptal mi edildi? Kazakistan'a Türkiye'den uçak yok mu?

Türk Hava Yolları (THY) Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan son dakika haberleri
Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan son dakika haberleri

Dünya

Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan son dakika haberleri

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