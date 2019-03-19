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Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu.

IHAAW161441-SIY/19-03-2019- Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu.

19 Mart 2019 Salı 16:19
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu.

IHAAW161441-SIY/19-03-2019- Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu.19.03.2019 16:14:41TSINNNN

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:19
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