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Gündem Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Gündem

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 19:03:00 -
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda elde ettiği zaferinden dolayı tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kasım Cömert Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Tokayev, görüşmede, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunda kazandığı zaferinden dolayı kutladı.

Bunun yanı sıra Tokayev, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın başarısına da değindi.

Görüşmede, liderler, iki kardeş ülke arasındaki çok planlı işbirliğini daha da derinleştirme konularını da ele aldı.
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