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Aktüel Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı
Aktüel

Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:51:40 -
Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı müzakereleri başlatmaya çağırdı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Dağlık Karabağ krizi nedeniyle Azerbaycan ile Ermenistan'a güç kullanmaktan vazgeçme ve müzakereleri başlatma çağrısında bulundu.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlikten endişe duyulduğu belirtilerek, "Bizim için dost Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı istikrarın sağlanması için tüm tedbirleri almaya, güç kullanmaktan vazgeçmeye ve müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, Kazakistan'ın uluslararası örgütlerinin de soruna çözüm yolları arama konusunda destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.


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