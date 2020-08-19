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Aktüel Kazakistan, 2022'ye kadar uranyum üretimi azaltmayı sürdürecek
Aktüel

Kazakistan, 2022'ye kadar uranyum üretimi azaltmayı sürdürecek

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:06:11 -
Kazakistan, 2022'ye kadar uranyum üretimi azaltmayı sürdürecek

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, 2022 yılına kadar yıllık uranyum üretimini yüzde 20 seviyesinde azaltmaya devam edecek.

Kazatomprom'dan yapılan açıklamada, şirketin uranyum üretimine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, şirket 2022'ye kadar uranyum üretimini yüzde 20 azaltmayı sürdürecek.

Açıklamada, şirketin uranyum üretimini 2021 yılında da planlanan hacmin yüzde 20 altında tutacağı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirler nedeniyle 2020'de meydana gelen kayıpları telafi etmek için üretimin artırılmayacağı aktarıldı.

Kazatomprom Yönetim Kurulu Başkanı Galımjan Pirmatov, üretimi 2022 yılına kadar azaltma devam etme kararının küresel uranyum pazarının hala uzun bir aşırı arz döneminden kurtulmaya devam ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle üretimde daha fazla kesinti olasılığını göz ardı etmeyeceklerini söyleyen Pirmatov, "Çünkü çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için önlemler almak en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek." dedi.

Kazatomprom, nisan ayında Kovid-19 salgını nedeniyle yılda yaklaşık 23 bin ton olan uranyum üretimini 4 bin ton azaltacağını duyurmuştu.


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