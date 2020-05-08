Kazadan kurtuldu, kalbine yenildi
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 22 Nisan’da motosikleti ile 80 metrelik uçuruma düşen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan vatandaş, 15 gün sonra kalp krizine yenik düştü.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 22 Nisan’da motosikleti ile 80 metrelik uçuruma düşen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan vatandaş, 15 gün sonra kalp krizine yenik düştü.
35 yaşındaki Nurdoğan Gök, 48 NG 971 plakalı motosikleti ile Menteşe ilçesinin günübirlik tatil koyu Akbük’ten Ula’nın Akyaka Mahallesi’ne seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçurumdan denize uçmuş, kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı.
22 Nisan’da meydana gelen kazanın üzerinden 15 gün geçmesinin ardından Nurdoğan Gök, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.