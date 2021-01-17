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Yerel Kazada kaybolan muhabbet kuşunu jandarma buldu
Yerel

Kazada kaybolan muhabbet kuşunu jandarma buldu

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazada kaybolan muhabbet kuşunu jandarma ekipleri buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 16:19:00 -
Kazada kaybolan muhabbet kuşunu jandarma buldu

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazada kaybolan muhabbet kuşunu jandarma ekipleri buldu.

Alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta Elazığ-Malatya kara yolunun Sakabaşı köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki Doruk Şahinli jandarma ekiplerine otomobilde muhabbet kuşu olduğunu, onu çok sevdiğini ve bulunmasını istediğini iletti.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şahinli'nin isteğini yerine getirmek için kara rağmen kaza yerinde muhabbet kuşunu aradı.

Ekipler çalışmaları sonucu buldukları muhabbet kuşunu küçük çocuğa teslim etti.

Muhabbet kuşunun bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşayan Şahinli, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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