Kazada araç hurdaya döndü! 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Adana'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde İsmet Atlı Bulvarı'nda M.B. idaresindeki otomobil ile F.B'nin kullandığı midibüs çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.
Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan, isimleri öğrenilemeyen biri kadın iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücüler ve araçlarda bulunan yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı.