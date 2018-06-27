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Kaza yapan sürücü polise bu notu bıraktı

Konya'da minibüsüyle bir yayaya çarpan Ali Güntekin isimli vatandaş, polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına not bıraktı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:22
Kaza yapan sürücü polise bu notu bıraktı

Saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir arkadaşını ziyarete giden Ali Gültekin (52) yönetimindeki 42 BTJ 94 plakalı minibüs, yolun kenarında yürüyen Zeynep Gündüz'e (35) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gündüz, yaralandı.

Yaralı, çağrılan ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep Gündüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

POLİSLERE NOT BIRAKTI

Sürücü Ali Gültekin de Gündüz'e refakat etmek için onunla birlikte hastaneye gitti. Gültekin hastaneye giderken de polislerin kendisini bulabilmesi için kaza yerinde duran aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.

Kaza yerine gelen polis, bıraktığı not sayesinde cep telefonundan ulaştığı Gültekin'i çağırdı. Ekiplerin yanına giden Gündüz, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:22
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