Kaz Dağları için yırtınmıştı! İşte Şahan Gökbakar'ın doğa düşmanlığı

Söz konusu çevre oldu mu işin aslını bilmeden çeşitli gazlamalarla çevreciliğe soyunan Şahan Gökbakar, Recep İvedik film serisinin 6'ncısının çekimleri için kullandıkları Muğla'nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanlarını çöplüğe çevirdi.

Kaz Dağları konusunda 'çevreci' olduğunu iddia eden ve "Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler... İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş... Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor... Türkiye'den de iş birlikçileri var..." ifadeleriyle tepki gösteren Gökbakar, ormanı çöp içinde bırakarak İstanbul'a döndü.

"Köylü orman yolunda bekledi"

Gökbakar ve kardeşi ile film sürecinde çok yakın olduğunu belirten Alper Tüydeş, ormanın getirildiği hali paylaşarak isyan etti.

"Film bitti gittiler. Köylü isyanda. Son gün paralarını alamamaktan korkup, orman yolunda beklediler adeta. Çünkü adamların ödemelerini hep geçiştirmişler son zamanlarda. Oteller hep isyandaydı ödeme yapmıyorlar diye." sözleriyle Gökbakar'ı suçlayan Tüydeş, ormanları getirdikleri hale ise şu sözlerle isyan etti:

"Arkalarını belediye ekipleri topladı"

"Setin olduğu son akşam, ormanda final partisi adı altında kutlama yaptı İvedik tayfası.“Öküz öldü ortaklık bozuldu” derler ya. Bütün çöplerini ormanda öyle yığıp bırakmışlardı. Belediye ekipleri topladı arkalarını. “Ne de olsa birileri alır” diye düşündüler herhalde"

Paylaşımlarında bu zamana kadar sustuğunu ve artık konuşacağını söyleyen Tüydeş, filme gideceklerden de tüm bunları göz önünde bulundurmalarını istedi.

-Alper Tüydeş/Togan Gökbakar

-Alper Tüydeş/Şahan Gökbakar