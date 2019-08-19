Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
CHP'li Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'ya destek sağlayan HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarına ilişkin açıklama yaptı.19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:47
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarıyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.
İmamoğlu'nun HDP'ye destek verdiği o skandal açıklaması:
31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.
Görevden almalar
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.
Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye binaları da polis çemberi altına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden almaların, terör soruşturmaları sebebiyle gerçekleştirildiği belirtildi.
YORUM YAZ