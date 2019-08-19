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Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek

CHP'li Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'ya destek sağlayan HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarına ilişkin açıklama yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:47
Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarıyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun HDP'ye destek verdiği o skandal açıklaması:

31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.

Görevden almalar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye binaları da polis çemberi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden almaların, terör soruşturmaları sebebiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:47
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. dnan Selçuk Mızraklı
  3. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  5. Van Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • MemoMemo37 dk önce
    imansizoglu sen kendini ne zan ediyon terör seçti diye görevden alinmazmi ulan  senide alıp kandile yollacaklar eceli gelen it cami duvarına isermis
  • Vanlı mehmetVanlı mehmet38 dk önce
    ... ekrem sıra sanada gelecek
  • HaciHaci39 dk önce
    Adam ahte vefa gosteriyor.Hem hdp nin hemde bes vakit namaz kilan suleymancilarin oylariyla.birde akp de c.baskani olmus basbakan olmus .bakan olmuslarin oylariyls imamoglu baskan oldu gainlik bizde hile hurdz bizde biz bogazimiza kadar pisligin icine girmisiz neden bahs ediyorsunuz .Adamlar teroru destekliyor bunun icinde akp lilerde var onlarida keske gorevden alsaniz .Yamukluk bizim cenahta Hic kizmayin Bu adamlar yuzde yuz elli terore destek veriyorlar Siz suriyeden bahs ediyorsunuz bu devletin ici temizlenmeli.G. Doguda devlet yok.ki herkes devlet kimin gucu kime yetiyorsa.Trafik rezalet.hertaraf pislik icinde.Hak hukuk yok.Faiz tefecilik diz boyu.Saygi sevgi yok.Adalet para olmus.Yani her taraf yamuk yumuk Lutfen duzeltin kimse devlete vergi odemiyor.Akp li b. Baskanlari yamuk Neyse bastan sona bir disiplin olmali yoksa bu sekilde er veya gev buyuk bir olay cikar .
  • TürkiyemTürkiyem39 dk önce
    Sıra sana da gelecekekrem ona göre davran :)
  • BozokBozok42 dk önce
    Ey imamoglu neden gorevden alindilar istiklal marsi okutmuyorlar sehit yakini ve devket ini sevenleri isten attilar orgute para aktariyirlar isci ve nemurlarin kimliklerindeki turk bayraklarini kaldirdilar.Bayragi yasakladilar. Her firsattadevleti elestirip yeni hendek kalkismalarina zemin hazirliyorlar. Bunlari gor. Borcunu odemeye calisma. Bunlari ortagin iyi partide gorsuneger milliyetci iseler derhal biz ittifaktan cekildik diye aciklasinlar. Imamoglu sunuda bilsin oy verenler simdiden pisman olmaya basladi galiba. Meral aksenerneden susuyorsun bu zusma cok manidar geliyor. Iktidar partisine karsi kukrerken simdi sesin kesik bu bizim sayemizde meclise geldin diyenlere diyet gibi geliyor bekliyiruz ne diyeceksin. Bana arkadasini soyle sana kim oldugunu soyleyeyim sozu yoksa gercekmi. Eyy ulkucu gecinen koray efendi ve arkadaslari neredesiniz.
  • NUHNUH48 dk önce
    PKK YA DESDEK VERİRKEN MİLLETİN İRADESİ NERDE
  • İs-hakİs-hak49 dk önce
    Sen kabul etme hayvan herif türkiye alkışlarla kan l etmiş,sana yavlamak düşer CHP nin hdp den HDP nin ip den ipinde PKK dan farkını kim söylerse haindir zalimdir zillet içindedir
  • İdo1 İdo1 50 dk önce
    Sen bakma onlara ilimanoğlu seni görevdenalamazlar sen keyfine baksenin arkanda kimler var kimlerbence senin belediyeye gitmene bile gerek yok.
  • Metin Metin 51 dk önce
    Tayyip Erdoğan ve akp demokrasi ile yapamadığını devletin gücünü kullanarak yapıyor. Sen işçiye memura 2.5/3.5 zam ver koltuk sallanmaya başlayınca böyle işlere kalkış. Akp ve erdoğanın son mutlu yılları
  • Ayşegül Ayşegül 53 dk önce
    Ne oldu İmamoğlu selde yardımcın bile sana ulaşamazken HDPKK bile açıklama yapmadansenden ve CHPden ses geliyor. Herşey güzel olacak! Sembolik BASİT Ekrem. Sen tatiline devam et
  • SerçeSerçe53 dk önce
    Çok doğru söylemiş ,, nerde o millet iradesinin üstünde güç tanımayan tayfa
  • KARDEŞKARDEŞ53 dk önce
    BU ADAM KENDİ İŞİNİ YAPSA DA, İŞİNİN BAŞINDA OLSA DA, İYİ BİRAFET YÖNETİMİ YAPSA DA ROGARLARI , BAĞLANTILARINI VE İSTANBUL ÇÖPLERİNİ TEMİZLESE DEÜZERİNE VAZİFE OLMAYAN İŞLERE MAYDANOZ SARMISAK OLMASA DA ÇOK ÇOK ÇOK GÜZEL OLACAK MI ACABA?
  • Ruhi özmenRuhi özmen54 dk önce
    milletin iradesi diyor Millet dediğin Türk ulusudur sen kendi ulusunu yok edeni gördün mü kendisi deonların oylarıyla geldiği için onlarla olduğu için tez zamanda İBB'yede kayyum ataması olur İnşaAllah
  • hakanhakan56 dk önce
    halkın oyuyla seçilmiş olmak, teröre destek vermeyi gerektirmiyor. ke mal ne demişti bi zamanlar herşey sandıkla olmaz. işlerine geldiklerinde demokrasi tellalı oluyorlar. biri de çıkıp demiyor ki hdp ye terörle arana mesafe koy. yarın bombalar patlasa katil devlet derler demedi de değiller. hiç bi zmn pkk yı kınamadılar hdp ile de yanyana olmaktan kaçınmadılar.
  • ümitümit57 dk önce
    Sıkıysa destek çıkmasın hdpkk nın oyları ile oturuyor o koltukta !
  • Bülent demirBülent demir58 dk önce
    Tanklar millet iradesine vurunca iyiydi, dindar sosyalist :)))
  • Adem Adem 58 dk önce
    Sirakendisine de geleceginebiliyor
  • Rasim DUMANRasim DUMAN58 dk önce
    Bu haberi niye "skandal" olarak veriyorsunuz ki...? Skandal denilen şey, "beklenmeyen, fâiline yakıştırılamayan" şeydir. Ekremidis'in HDPKK'ya sevgisi ve desteği, "beklenmeyen ve şaşırtıcı olan" birşey midir ? Asıl, bu konuda Devletimize destek beyânında bulunsaydı, çok şaşırırdık.
  • ahmetahmet58 dk önce
    ekrem isin kolayini bulmus... belediye baskanligi disinda her konuya maydanoz oluyor... yok kanada buyukelcisini arayip uluslararasi duzeyde iliskiler, yol secim vaadindeki gibi ulkedeki issizlik, egitim ve ekonomik sorunlari 18 gunde halletmek:), ulkenin teror, milli guvenlik ve demokrasi meselesinden kojay ne var... patlat demeci ajans halletsin.... ama belediye isleri, altyapi, trafik, deprem, egsoz gurultu kirliligi, imar vs vs dedinmi kac tatile canini kurtar... her sey cok guzel...lay lay lom:)
  • munir mitismunir mitis58 dk önce
    Ota B.ka Maydanoz
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    sıra sende ekrem tası taragı topla ...

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