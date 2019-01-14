Kayyım başkanı açıkladı! 52 yıllık tarihi kulüp kapanıyor

Elazığspor kayyım başkanı Sebahattin Devecioğlu, kulübün kapanma ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

1.Lig'de mücadele eden ve sezon başından itibaren ekonomik dar boğazda olan Elazığspor'u kötü günler bekliyor.

"Kapatmak zorunda kalacağız"

Elazığspor kayyım başkanı Sebahattin Devecioğlu acı gerçeği şu sözlerle ifade etti:

İlk maçımıza PAF Takımıyla çıkacağız. Şayet transfer yasağını açamazsak ve gerekli çoğunluk sağlanıp başkanımızı bulamazsak, Elazığspor gibi güzide bir kulübümüzü kapatmak zorunda kalacağız.