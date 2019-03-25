Kayseri’yi U-17 Türkiye Şampiyonası’nda Şekerspor ile Kocasinan Şimşek temsil edecek

Kayseri U-17 Ligi Play-Off maçları sona erdi. İlk iki sırayı alan Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Şimşekspor takımları Kayseri’yi U-17 Futbol Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

İki grup halinde 22 takımın katılımı ile başlayan Kayseri U-17 Futbol Ligi’nde yer aldıkları gruplarda ilk 3 sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı kazandı. Altı takımın katılımı ile tek devreli lig usulüne göre oynanan Play-Off maçları sonunda Kayseri Şekerspor 13 puan ile ilk sırayı alırken, Kocasinan Şimşekspor ise yine 13 puan ve averajla ikinci sırayı aldı. Böylece iki takım Kayseri’yi U-17 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda temsil etme hakkı elde etmiş oldu. İki takımın mücadele edeceği grup merkezleri ve tarihler önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.