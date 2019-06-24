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Kayserispor’un geleceği masaya yatırıldı

İstikbalMobilya Kayserispor’un geçtiğimiz hafta ertelenen genel kurulundan sonra bugün bir zirve yapılması kararı alındı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:50
Kayserispor’un geleceği masaya yatırıldı

İstikbalMobilya Kayserispor’un geçtiğimiz hafta ertelenen genel kurulundan sonra bugün bir zirve yapılması kararı alındı.


Gerçekleşen zirveye Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve İstikbalMobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Zirve hakkında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “2018-2019 sezonu zorlu geçti. Hepinizin bildiği gibi çok köklü takımlar bile ligden düşmemek için büyük çaba sarf ettiler. Ben bu sezonda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Maçları izleme fırsatı buldum ve bu maçlarda takımımıza destek veren taraftarlarımızı gördüm. Bugün burada başkanımızın geçtiğimiz perşembe günü yazdığı mektup münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Yaklaşan kongre nedeniyle bir takım sıkıntıların yaşanmaması için bugün başkanlarımızla ve yöneticilerimizle birleşerek, en erken zamanda bir araya gelelim istedik. Sağ olsunlar davet ettiğimiz arkadaşların hepsi de katıldı. Ben buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Biraz sonra kulüp başkanımızın, Kayserispor’umuzla ilgili düşüncelerini alacağız. Bizler de konunun muhattapları olarak neler yapabiliriz diye konuşup, Kayserispor’umuza destek olacağız” ifadelerinde bulundu.


Yapılan açıklamanın ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti. İstikbal Mobilya Kayserispor ile ilgili son gelişmeler, yapılan zirvenin ardından belli olacak.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 22:50
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