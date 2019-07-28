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Kayserispor'un Avusturya kampı

- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

28 Temmuz 2019 Pazar 13:57
Kayserispor'un Avusturya kampı


İSTANBUL (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalıştı.

Kondisyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda minyatür çift kalede hücum ve savunma uygulamaları üzerinde durdu. İdman, açma germe ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antrenmanın ardından Deniz Türüç ile Bilal Başaçıkoğlu, ekstra şut çalışması gerçekleştirdi.

Hafif sakatlığı bulunan kaleci Hakan Arıkan ise takımdan ayrı koştu.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:57
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