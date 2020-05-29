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Spor

Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Henrique, 12 Haziran’da başlayacak olan lig öncesi hırs küpü.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:54:38 -
Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Henrique, 12 Haziran’da başlayacak olan lig öncesi hırs küpü.


Ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda futbolcular sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Sezon başında takıma katılan ve attığı goller kadar sergilediği futbol ile de dikkat çeken Pedro Henrique, bir an önce maçların başlamasını bekliyor. Antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çeken Pedro Henrique kalan son 8 haftada gollerine devam etmek istiyor.


Futbolu çok özlediğini ve bir an önce sahaya çıkmak istediği belirten Kayserispor’un bu sezonki en golcü futbolcusu Pedro Henrique, “Futbolu çok özledim. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalan 8 maçımızı kazanarak Kayserispor’u ligde bırakacağız. Takım içinde büyük birlik ve beraberlik hakim. Herkesin keyfi ve neşesi yerinde. İnşallah sonu güzel olacak” dedi.

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