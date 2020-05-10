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Spor

Kayserisporlu oyuncular, başkan Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 21:42:35 -
Kayserisporlu oyuncular, başkan Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı

KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcuları, Anneler Günü nedeniyle kulüp başkanı Berna Gözbaşı için bir kutlama videosu hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcular Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Ziya Alkurt, Yasir Subaşı, Mert Kula, Nurettin Korkmaz, Doğan Alemdar, İsmail Çipe ve Silviu Lung ile altyapı oyuncuları, Gözbaşı için Anneler Günü kutlama mesajlarını dile getirdi.

"Bir anne gelir, her şeyi değiştirir" başlığıyla paylaşılan video, sosyal medyada kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Gözbaşı ise videoya sosyal medya hesabından, "Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım." ifadeleriyle yanıt verdi.


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