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Spor

Kayserisporlu Aksel Aktaş’ın yeni saç stili

Hes Kablo Kayserispor’un gurbetçi futbolcusu Aksel Aktaş yeni saç stili yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:54:33 -
Kayserisporlu Aksel Aktaş’ın yeni saç stili

Hes Kablo Kayserispor’un gurbetçi futbolcusu Aksel Aktaş yeni saç stili yaptı.


Hes Kablo Kayserispor oyuncusu Aksel Aktaş, bu kez de yeni saç stili ile dikkat çekti. Sezon başında Hes Kablo Kayserispor’a gelen ve geldiği günden bu yana siyah saçları bulunan Aksel Aktaş, son tıraşı ile yeni imaj yaptı.


Ligde kalan haftalarda Teknik Direktör Robert Prosinecki’den forma bekleyen Aksel, yeni örgüyü andıran yeni saç stili takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Aksel’in yeni imajı takım arkadaşları tarafından da beğenildi.

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