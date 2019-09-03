Kayserispor’da Yasir sakatlandı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Yasir Subaşı’da kırık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor’da bir kötü haber de Yasir Subaşı’dan geldi. Galatasaray ile Kayseri’de oynanan müsabakada elinden sakatlanan Yasir’de kırık tespit edildi. 3. metakarp bölgesinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı’nın tedavisine başlandı. Soğuk tedavi uygulaması alan ve istirahat verilen Yasir’in Antalyaspor maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.

Metakarp Nedir?

Metakarp kemiği, eldeki 5 adet uzun silindir şeklindeki kemiklerden her biri. Bu kemikler bilekten her parmağın alt kesimine kadar uzanarak boğum yaparlar. Metakarp kırıkları, üst ekstremitenin en sık görülen yaralanmalarıdır. Bu kırıklar direkt veya indirekt mekanizmalarla ortaya çıkmaktadır. Travma sırasında alınan darbenin özelliğine ve yönüne göre kırığın veya çıkığın tipi değişebilmektedir. Belirtiler; şişme, hareket kısıtlılığı, ağrı, hassasiyet gibi diğer kırıklarda olduğu gibidir.

İyileşme Süresi

Metakarp kırıklarında iyileşme süresi kırığın şiddetine, kırığın oluştuğu kısma, kırığın derecesine, başka kırıkların olup olmadığına, başka yaralanmaların olup olmadığına, uygulanan tedavi yöntemine, hastanın genel sağlık durumu ve kemik kalitesine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 6 haftadır (4 haftada olabilir, 7 haftada sürebilir)