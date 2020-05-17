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Spor

Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:22:25 -
Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 15 Mayıs'ta futbolculara, teknik heyete ve personele Kovid-19 testi uygulandığını belirtti.

Tokgöz, "Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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