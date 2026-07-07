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Spor Kayserispor’da Talha Sarıarslan 3 yıllık imzayı attı
Spor

Kayserispor’da Talha Sarıarslan 3 yıllık imzayı attı

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Kayserispor’da Talha Sarıarslan 3 yıllık imzayı attı

Kayserispor altyapısından yetişen genç futbolcusu Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kayserispor, yeni sezon öncesi iç transferde Talha Sarıarslan’ın sözleşmesini uzattı. Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Talha Sarıarslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüzün altyapısından yetişen, Genç Milli Takımlar alt yaş gruplarında takımına golleriyle katkıda bulunan ve Süper Lig'de birçok maçta kritik goller ve asistlere imza atan golcü futbolcumuz Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gelecekte kendisini Milli Takımlar kadrosunda göreceğimize yürekten inandığımız futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” denildi.

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