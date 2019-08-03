0553 313 94 23

Kayserispor'da sezon hazırlıkları

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:- "Ayın 16'sında sezon açılıyor ve cumartesi günü maçımızı oynayacağız. Bu süreçte gidenlerin hem yerlerini dolduracağız hem de iç sahada 3 puan almak için her şeyi yapacağız"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:43
Kayserispor'da sezon hazırlıkları


KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sezon başlamadan takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarının belirsizliklerle ve sıkıntılarla başladığını belirtti.

Yönetim kurulu seçiminin 29 Haziran'da yapılmasının birçok konunun gecikmesine sebep olduğuna dikkati çeken Karaman, "Erol Bedir seçilse bile o süreç içerisinde bir belirsizlik vardı. Dolayısıyla apar topar hem oyuncu transferleri hem ekonominin dizayn edilmesi gerekti. Kayseri'de başladığımız ve Avusturya'da devam ettiğimiz bir dönem var. Sonra buraya geldik. Hazırlık sürecinin bizim için biraz sıkıntılı geçtiği aşikardır." dedi.


- "Zor bir süreçteyiz"


Tüm zorluklara rağmen iyi bir takım kurmak ve ligdeki ilk maçta başarılı bir sonuç almak için mücadele ettiklerini vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Takımdan gidenler oluyor veya almak istediğimiz oyuncular oluyor. Yeni gelen oyuncular oluyor ama onlar da aramıza geç katılıyor. Ayın 16'sında sezon açılıyor ve cumartesi günü maçımızı oynayacağız. Bu süreçte gidenlerin hem yerlerini dolduracağız hem de iç sahada 3 puan almak için her şeyi yapmak zorunda kalacağız. Ekonomik anlamda Türkiye'de takımların durumları ortada. İnanılmaz derece zorluk çektiğimiz de ortadadır. Bütün bunların üstesinden gelmek kolay değil. Başkan ile bugün en az 10 kere telefonda konuştuk. Durumumuzu bildiğimiz için hep konuşuyoruz. Her türlü şartta fedakarlık yaparak ayakta kalıp mücadele etme çabasındayız. Birlikte olabilmek için hepimizin aynı düşünce içerisinde olması gerekiyor. Zor bir süreçteyiz. Bazı takımlar kadrolarını koruyup üzerine transfer yaptı. Planlamalar doğrultusunda kulüplerin hareket etmesi gerekiyor."


- "Eksik bölgelerimizi tamamlayacağız"


Yoğun bir antrenman temposuyla sezona hazırlandıklarını ve lig başlamadan eksik bölgelere takviye yapmak istediklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Dünden beri burada çalışıyoruz. Deniz'in durumunu biliyorsunuz. 'Hayırlı olsun' demek düşüyor. Biz kendi içimizden bir şeyler çıkarmak zorundayız. Avusturya kampı faydalı oldu ama eksiğiz. 4 maç oynadık 3'ünü kaybettik. Gerçekten iyi takımlarla oynadık. Nerede olduğumuzu gördük. Bizim de şu an yoğun çalışma tempomuz devam ediyor. Lig başlamadan eksik bölgedeki oyuncularımızı tamamlayarak, takımın içerisine adapte etmek zorundayız. Bu adaptasyon 3 günde olmuyor. Bazıları idmansız veya farklı bir pozisyonda geliyor. Çok fedakarlık yapmak zorundayız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:43
  1. Futbol
  2. Hikmet Karaman
  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri
    1. Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri
    2. Yanarak can veren oğluna ve kardeşine..
    3. ABD’de alışveriş merkezine silahlı..
    4. Nehirde kaybolan çocuğun cansız..
    5. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya..
    6. Yunanistan'ın gizli hedefi Megali..
    7. Mustafa Elitaş: “Sanayicimize..
    8. Hakkari’de 2 PKK’lı teslim oldu
    9. Kayserispar Şamil Çinaz ile sözleşme..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara..
    11. Rusya'da seçim protestosu
    12. Otobüs yangınından etkilenen hasta..
    13. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    14. Bakan Kasapoğlu’ndan özel sporculara..
    15. Kayserispor'da sezon hazırlıkları
    16. Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den..
    17. Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    18. Keçiören Belediyesinden toplu sünnet..
    19. Suudi Arabistan'da tutuklu İslam alimi..
    20. Katar Emiri Temim, Fransa..
    21. GÜNCELLEME - Seyir halindeki yolcu..
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisi Tarım'a..
    24. ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisi Tarım'a..
    25. ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı..
    26. Bakan Kurum: “Ulubey Kanyonu’ndaki..
    27. Katar, Uygur Türkü'nü Çin'e iade..
    28. ABD’de silahlı saldırı
    29. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    30. Roma hazırlık maçında Lille'i yendi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu