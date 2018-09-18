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Kayserispor'da haciz şaşkınlığı

Eski Kayserispor Kulübü Başkanı Mamur'un alacakları için kulübe ihtiyati haciz konulması talebinde bulunduğu açıklandı.

18 Eylül 2018 Salı 18:06
Kayserispor'da haciz şaşkınlığı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada,  sarı-kırmızılıların eski başkanlarından birinin (Recep Mamur), kendi görev  yaptığı dönemden kaldığını iddia ettiği alacağıyla ilgili Kayserispor'a ihtiyati  haciz konulmasını istediğini, mahkemenin ise alacağın 'kesin ve delilli'  olmadığını belirterek, eski başkanın talebini reddettiğini aktardı.
 
Eski kulüp başkanının buna rağmen alacaklarına karşılık kulübü yeniden  mahkemeye verdiğine dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:
 
"Kayserispor eski kulüp başkanlarından biri, kendi görev yaptığı  dönemden kaldığını iddia ettiği (2013, 2014 ve 2015 yılları) 660 bin 500 avro ve  1 milyon 980 bin liralık alacağıyla ilgili kulübümüze ihtiyati haciz konulmasını  istemiş ve gerekçe olarak da Kayserispor'un ekonomik olarak kötü durumda  olduğunu, haciz işlemi yapılmaz, tüm hesaplara el konulmaz ise alacağını  alamayabileceğini ileri sürmüştür. Ancak mahkeme alacağının, kesin ve delilli  olmadığını belirterek eski başkanın talebini reddetmiştir. Bunun üzerine ilgili  kişi, alacaklı olduğunu iddia ettiği hem döviz hem de lira bazındaki alacakları  için en yüksek faiz ilavesi ile ödenmesi talebiyle Kayserispor'a dava açmıştır.  Davalar devam etmektedir. Kulübümüz mahkemece istenen evrak ve kayıtları temin  etmeye çalışmakta ancak arşivimizin yetersiz olması nedeniyle bazı zorluklar  yaşanmaktadır."
 
Bedir, "Bununla beraber, göreve gelmemizin üzerinden 2 yıl geçmesine  rağmen son 2 aya kadar sözlü veya yazılı hiç gündeme gelmeyen bu alacak davası  ile ilgili kulübümüz her türlü savunmayı yapacak ve 100'ün üstündeki sayıda  muhatap olduğu bu tip davalarda olduğu gibi bu meselede de hakkaniyetli bir  netice alacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Bu süreçte Kayserispor'un zarar görmemesi için ellerinden geleni  yaptıklarını vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:
 
"Gerek konunun mahkemelere intikal etmesi, gerek sorumlu yöneticilik  anlayışımız, gerekse bu tip konulardan Kayserispor'umuzun zarar görmemesi adına  çok sık açıklama yapmayı uygun görmüyoruz. Ayrıca eski dönemlerle ilgili hesap  incelemesi, ilave tahkikat veya soruşturma yapma gibi hakkımız da yetkimiz de  yoktur. Bu konuda yetkili makamlar ilgili kanunlarda belirlenmiştir. Şehri  yönetenler ve bahse konu dönemi hatırlayanların yönetimimize yardımcı olarak adli  makamların en doğru sonuca ulaşmasını temin edeceklerine inancımız tamdır.  Unutulmamalıdır ki konunun mevcut yönetimle ilgili bir tarafı yoktur. Mevzubahis  olan bu şehrin ve bütün hemşehrilerimizin ortak değeri olan Kayserispor'dur."

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:06
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