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Spor Kayserispor'da deprem! Sezonu kapattı
Spor

Kayserispor'da deprem! Sezonu kapattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un forvet oyuncusu Denis Alibec, sakatlığından dolayı 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:09:00 -
Kayserispor'da deprem! Sezonu kapattı

Kayserispor’un forvet oyuncusu Denis Alibec, sakatlığından ötürü ameliyat oldu sezonu kapattı.

Başakşehir maçında attığı gol sonrasında sakatlanan ve sonrasında 6 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Denis Alibec, ameliyat oldu. Kasığındaki rahatsızlıktan ötürü bıçak altına yatan Rumen forvet, sezon sonuna kadar formasına kavuşamayacak.

Tedavisine başlanılan Rumen Alibec ile ilgili olarak Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Denis Alibec, Başakşehir maçında 2 gol attı ama sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Ameliyat geçirdi” açıklaması yaptı.

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