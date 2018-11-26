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Kayserispor'da birlik çağrısı

- Kulüp başkanı Erol Bedir:- "Büyük taraftarımız, önümüzdeki ilk maçtan itibaren hocamızı ve oyuncularımızı bağırlarına basmalıdır"- "Başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncu grubu ve büyük taraftarımızın hep birlikte kenetlenme vaktidir"

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:51
Kayserispor'da birlik çağrısı


KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftarın kenetlenmesi gerektiğini bildirdi.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, maddi sıkıntılara ilave olarak Spor Toto Süper Lig'de son 7-8 haftadır takımda sportif başarısızlık yaşandığını vurguladı.

Sakat oyuncu sayısının fazlalığından dolayı teknik heyetin kadro kurmakta zorlandığını belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Çok iyi ve güçlü bir kadro kurup, ciddi hedeflerle lige başlayan takımımız, ilk 4 haftada üstün bir performans göstermiş, gerek bireysel oyuncu, gerekse takım açısından Türkiye'de konuşulur hale gelmişti. Fakat, 5 maçtan sonra peş peşe gelen ve her geçen hafta üzerine 2-3 oyuncunun eklenmesiyle 10-11 sayısına çıkan sakat ve cezalı futbolcularımız nedeniyle teknik ekibin eli, ayağı bağlanmıştır. Böyle olunca kötü sonuçlar gelmiş, moral-motivasyon dibe vurmuştur. Son 5 maçımızda 12-13 kişiyi zor bir araya getirebilmiş, son Alanya maçında ise A takımından ancak 11 oyuncu elimizde kalmıştır. Yedek kulübesinde tamamı altyapıdan gelen 5 oyuncumuz bulunurken, isimlerini bile birçok takım arkadaşı bilmiyordu. Yani çok eksiktik. Buna rağmen, yenilgiyi hele hele 5-0'lık skoru kabul etmemiz asla mümkün olamazdı. Üstelik hem Galatasaray maçı öncesi hem de Alanya maçı öncesi şahsi gayret ve katkılarımızla oyuncularımızın tamamına ciddi bir ödeme yapıldı. Kadromuz, darda olsa bize yakışanı yapmalı, bu neticeyi almamalıydık. Altından kalkması zor bir sonuç, biz yöneticileri de, teknik heyeti de, ciddi rahatsız etmiş ve acilen bir şeyler yapılması kanaati oluşmuştur."


- "Hep birlikte kenetlenme vaktidir"


Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası teknik heyet ve oyuncularla geniş bir toplantı yaptıklarını aktaran Bedir, "Oyuncular ile yaptığımız detaylı görüşmelerde problemlerin kaynağında 1. sırayı üst üste gelen sakatlık ve cezalar almıştır. Futbolcular, kötü gidiş ve özellikle son maçtaki negatif performansları için öncelikli olarak kendilerini sorumlu tutmuşlar, çalışma şekilleri veya hocalarıyla iletişim konusunda bir sıkıntı iletmemişlerdir. Oyuncular maddi konularda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ancak yönetimin bu konudaki gayretlerini takdir ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu sıkıntıların da aşılabileceğini söylemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Bedir, taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm Kayserispor sevdalıları inanmalıdır ki, kötü sonuçlara en çok içi yanan başkanınız ve bir ağabeyiniz olarak sizlerin, şehrimizin ve otostop yaparak Alanya'ya kadar maça gelen gençlerimizin üzülmesine sebep olan hoca, oyuncu, yönetici her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam, gereğini yaparım. Şu an yaptığımız olması gerekendir. Bundan sonra her ayrıntı değerlendirilecektir. Büyük taraftarımız, önümüzdeki ilk maçtan itibaren hocamızı, oyuncularımızı bağırlarına basmalıdır. Başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncu grubu ve büyük taraftarımızın hep birlikte kenetlenme vaktidir."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:51
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