Kayserispor yönetimi ilk toplantısını yaptı Hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da hafta sonu yapılan olağan genel kurulda seçime tek liste ile giren Erol Bedir ve yönetimi Kadir Has Tesislerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakır Başkan Erol BEdir’e üzerinde ’Dr. Erol Bedir’ yazılı Kayserispor logosunu hediye etti.

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