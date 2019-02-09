Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'yi Kadir Has Stadyumu'nda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin üst üste aldığı galibiyetleri ve yeni transferlerini göz önünde bulundurduklarını söyleyen Karaman, "İlk 45 dakikada hücumda çok net pozisyon yaratamadık ama aynı şey Fenerbahçe için de geçerli, onların da pozisyonu yok." dedi.

''Biz maçı 2 bölüme ayırdık''

Maçı 2 bölüme ayırdıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:"Biz maçı 2 bölüme ayırdık. 1; Fenerbahçe'nin gücü. Isla ve Dirar'a diğer oyuncuların da katılmasıyla sağ kanatta fazlalık oluşturarak defans arkasına sarkıp gol arıyorlardı. A Planı buydu, buna uygun farklı bir formasyonla çıktı. Biz gidelim basalım deseydik arkada iki üç gol yiyebilirdik. Kırmızı karttan sonra oyunun doğal hakimi olduk. İleri uçtaki oyuncularımız ismen baktığımızda rakibin ceza sahasında etkili olması gereken oyuncular... İlk attığımız gol geçerli olsa sonuç daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe 50 dakikaya yakın 10 kişiyle oynadı ama en net pozisyonları 10 kişiyken geldi, hem de sağ kanat organizasyonuyla buldular bunu."

''Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu''

Sözlerine "Rakip 10 kişi kalıyorsa üstünlüğü ele geçirmek zorundasın." diyerek devam eden Karaman, "Biz bunu iyi değerlendirdik, gol de iyi bir zamanda geldi. Oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonların hepsini ve yorumları izledim. Yayıncı kuruluş güzel vermiş. Faul sayılarında Fenerbahçe 18-14 önde." dedi.Fenerbahçe tarafından hakem ile ilgili yapılan yorumlara değinen Karaman, "Mağlubiyetten sonra ben de hata aramaya çalışıyorum, bu normal. Baktığınız zaman benim de hakemin katılmadığım 1-2 pozisyonu var ama mecburen 'respect' gösteriyorsun. Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu. Ne yapalım, bağıralım mı?" ifadelerini kullandı.

Anadolu takımlarının yükselişini değerlendiren tecrübeli hoca, sözlerini şöyle noktaladı:

"Büyük takımların son 2-3 gün transferleri olmasaydı kadroları Anadolu takımlarıyla bir oldu mu ne oluyor, Anadolu takımlarıyla başa baş mücadele ediyorlar. Bak Malatyaspor lig 3.'sü, onları alkışlıyoruz. Ancak kadro derinliği işin içine girdi mi onlarla mücadele edemiyorsun, büyük takımları büyük yapan da kadro kaliteleri. Biz stoperi orta saha yapıyoruz, sol beki stoper yapıyoruz. Yapmak da zorundayız. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız."