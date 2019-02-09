0553 313 94 23

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 03:22
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'yi Kadir Has Stadyumu'nda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin üst üste aldığı galibiyetleri ve yeni transferlerini göz önünde bulundurduklarını söyleyen Karaman, "İlk 45 dakikada hücumda çok net pozisyon yaratamadık ama aynı şey Fenerbahçe için de geçerli, onların da pozisyonu yok." dedi.

''Biz maçı 2 bölüme ayırdık''

Maçı 2 bölüme ayırdıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:"Biz maçı 2 bölüme ayırdık. 1; Fenerbahçe'nin gücü. Isla ve Dirar'a diğer oyuncuların da katılmasıyla sağ kanatta fazlalık oluşturarak defans arkasına sarkıp gol arıyorlardı. A Planı buydu, buna uygun farklı bir formasyonla çıktı. Biz gidelim basalım deseydik arkada iki üç gol yiyebilirdik. Kırmızı karttan sonra oyunun doğal hakimi olduk. İleri uçtaki oyuncularımız ismen baktığımızda rakibin ceza sahasında etkili olması gereken oyuncular... İlk attığımız gol geçerli olsa sonuç daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe 50 dakikaya yakın 10 kişiyle oynadı ama en net pozisyonları 10 kişiyken geldi, hem de sağ kanat organizasyonuyla buldular bunu."

''Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu''

Sözlerine "Rakip 10 kişi kalıyorsa üstünlüğü ele geçirmek zorundasın." diyerek devam eden Karaman, "Biz bunu iyi değerlendirdik, gol de iyi bir zamanda geldi. Oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonların hepsini ve yorumları izledim. Yayıncı kuruluş güzel vermiş. Faul sayılarında Fenerbahçe 18-14 önde." dedi.Fenerbahçe tarafından hakem ile ilgili yapılan yorumlara değinen Karaman, "Mağlubiyetten sonra ben de hata aramaya çalışıyorum, bu normal. Baktığınız zaman benim de hakemin katılmadığım 1-2 pozisyonu var ama mecburen 'respect' gösteriyorsun. Bizim de golümüz VAR'dan iptal oldu. Ne yapalım, bağıralım mı?" ifadelerini kullandı.

Anadolu takımlarının yükselişini değerlendiren tecrübeli hoca, sözlerini şöyle noktaladı:

"Büyük takımların son 2-3 gün transferleri olmasaydı kadroları Anadolu takımlarıyla bir oldu mu ne oluyor, Anadolu takımlarıyla başa baş mücadele ediyorlar. Bak Malatyaspor lig 3.'sü, onları alkışlıyoruz. Ancak kadro derinliği işin içine girdi mi onlarla mücadele edemiyorsun, büyük takımları büyük yapan da kadro kaliteleri. Biz stoperi orta saha yapıyoruz, sol beki stoper yapıyoruz. Yapmak da zorundayız. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 03:22
  1. Malatya
  2. Kayserispor
  3. Hikmet Karaman
  4. Fenerbahçe
  5. Teknik Direktör
  6. Süper Lig
  7. VAR sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Myanmar'daki şiddet için "uluslararası mahkeme" çağrısı
    1. Myanmar'daki şiddet için "uluslararası..
    2. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    3. Filistin ABD'nin Polonya'da..
    4. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    5. Serdar Ali Çelikler'den flaş yorum:..
    6. Eski hakem Ahmet Çakar: Alper Ulusoy..
    7. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    8. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy:..
    9. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Kayserispor'un..
    10. Mısır ve Tanzanya Victoria Gölü'nü..
    11. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    12. Nadir görülen hastalıklar için Meclis..
    13. GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobil tırla..
    14. Bağdadi'ye darbe girişimi! Öldürüldüler
    15. YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki..
    16. Kartal'da çöken bina
    17. Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine..
    18. ABD'nin Suriye'den çekilme tarihini..
    19. ABD, 20 Temmuz'a kadar Afganistan'da..
    20. "Bugün Arakanlı Müslümanlara..
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"